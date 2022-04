De verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwolle van woensdagavond wordt verdacht van dubbele moord. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat de 32-jarige man vrijdagmiddag wordt voorgeleid.

Bij de schietpartij in een Zwols McDonald's-filiaal kwamen twee mannen om het leven. Op basis van een verklaring die hij heeft afgelegd, gaan de politie en het OM ervan uit dat er sprake is geweest van een "gerichte actie" van de verdachte. Hij wordt verdacht van dubbele moord.

De man, die afkomstig is uit de omgeving van Arnhem, wordt vrijdagmiddag voorgeleid voor de rechter-commissaris van de rechtbank Overijssel. Die bepaalt of de verdachte langer vast blijft zitten.

Het schietincident vond woensdag rond 18.00 uur plaats in een volle McDonald's. Een van de getroffen mannen overleed ter plekke, het andere slachtoffer overleed niet veel later. De slachtoffers waren een 57-jarige en een 62-jarige man uit Zwolle. Zij zouden broers en actief in de horeca zijn geweest.

Na het voorval werd door de politie een klopjacht gestart om de verdachte in te rekenen. De 32-jarige man meldde zich woensdagavond laat zelf op een politiebureau in Deventer. Het lijkt erop dat hij de enige verdachte is.

De verdachte zit nu in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.