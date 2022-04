In Nederland verblijven nu ruim 21.000 Oekraïners die vanwege de oorlog hun land uit zijn gevlucht. Nederland zet vol in op het opvangen van deze vluchtelingen. Op ons reactieplatform NUjij stelden jullie vragen over deze asielopvang. Hier beantwoorden we jullie belangrijkste vragen.

Waarom hoeven Oekraïense vluchtelingen zich niet te laten registreren? Zonder duidelijk overzicht van aantallen is het toch haast onmogelijk om een goed plan van aanpak op te stellen?

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) gaf eerder ook al aan dat registratie belangrijk is. Zo kan Nederland namelijk zicht blijven houden op de Oekraïense vluchtelingen en kunnen ze bijvoorbeeld makkelijker worden benaderd voor onderwijs.

Maar het is nou eenmaal niet verplicht voor Oekraïners om zich te registreren bij aankomst in Nederland. Door het verdrag dat de Europese Unie jaren geleden met Oekraïne afsloot, mogen ze visumvrij naar Nederland reizen. Andere vluchtelingen moeten zich wel registreren en zich daarvoor in Ter Apel melden.

Oekraïners wordt gevraagd zich in te schrijven bij de gemeente waar ze verblijven. Dat hadden eind vorige maand 15.000 mensen gedaan. Zij krijgen nu een uitnodiging van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) om een asielaanvraag te doen.

Maar Oekraïners hoefden toch geen asielaanvraag te doen? Hoe zit dat?

Er werd gezegd dat Oekraïners geen asiel hoeven aan te vragen, maar dat klopt niet meer helemaal. In maart besloot de Europese Unie namelijk een Richtlijn Tijdelijke Bescherming op te stellen voor mensen uit Oekraïne. Die wordt gebruikt als er sprake is van een massale toestroom van mensen uit een land waar ze niet naar kunnen terugkeren.

In Nederland moeten Oekraïners, om die tijdelijke bescherming te krijgen, een procedure door. De asielaanvraag die ze moeten doen, is een vereenvoudigde versie van een normaal proces. Zo hoeven Oekraïners zich niet eerst te melden in Ter Apel, wat andere vluchtelingen wel moeten doen.

Als de procedure wordt goedgekeurd, dan heeft de Oekraïense vluchteling recht op tijdelijke bescherming. Die bescherming kan tot maximaal drie jaar duren. In die tijd hebben ze onder meer recht op opvang, onderwijs, medische hulp en mogen ze werken.

Oekrainse vluchtelingen krijgen Engelse les bij een Nederlands gezin thuis. Oekrainse vluchtelingen krijgen Engelse les bij een Nederlands gezin thuis. Foto: ANP

Mocht de oorlog eindigen, hoe snel moeten de Oekraïners dan terug?

Of de Oekraïners onmiddellijk na het eindigen van de oorlog terug moeten, is nu nog niet duidelijk.

Vanwege de oorlog in Oekraïne geldt sinds eind februari een beslisstop voor een half jaar. Dat betekent dat de IND in deze periode niet besluit over het asielverzoek voor Oekraïners. Ze kunnen dus niet worden teruggestuurd naar Oekraïne. Deze beslisstop kan worden verlengd.

Daarnaast is Oekraïne in elk geval het komende half jaar geen veilig land van herkomst. Als een land de benaming 'veilig land' heeft, wil dat zeggen dat immigranten over het algemeen geen reden hebben om een asielaanvraag in te dienen en dat deze waarschijnlijk wordt afgewezen. De komende maanden bekijken de ministeries opnieuw naar de benoeming van Oekraïne als veilig land. Dat besluit kan dan weer effect hebben op de asielprocedure.

Wat is de impact op de 'reguliere' vluchtelingen, blijft dat gelijk en waar blijven die?

Nog voor de oorlog in Oekraïne kampte Nederland al met een vastgelopen asielsysteem: de opvangcentra zitten overvol en het verwerken van aanvragen loopt vaak vertraging op. Nu komen er dus nog meer vluchtelingen, en dat stelt Nederland voor een grote opgave.

Oekraïense vluchtelingen komen niet in de reguliere asielzoekerscentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) terecht. In principe staat de zoektocht naar opvangplekken voor Oekraïners en voor reguliere asielzoekers los van elkaar, maar wel werken de betrokken partijen (waaronder de Veiligheidsregio's) samen om voor beide groepen zo snel mogelijk opvangplekken te regelen.

Inmiddels zijn er zo'n 32.000 opvangplekken voor Oekraïners. Dat moeten er uiteindelijk 50.000 worden. Het COA heeft een tekort van 3.500 opvangplekken dat voor 1 juli moet worden opgelost. Eind maart besloten de Veiligheidsregio's om daarnaast nog op korte termijn 2.000 reguliere plekken te regelen.

Waar gaan Oekraïners wonen als we nu al een woningtekort hebben?

Van den Burg benadrukte woensdag in een brief aan de Tweede Kamer dat "het verdringen van woningzoekenden zoveel mogelijk moet worden beperkt".

Zo worden woningcorporaties gevraagd geen bestaande huizen te gebruiken voor noodopvang van Oekraïners. In plaats daarvan zouden ze vol in moeten zetten op het vinden van huizen van de ruim 13.000 statushouders die nog in asielzoekerscentra wachten op een huis. Die statushouders krijgen overigens geen voorrang op andere huiszoekenden, zoals starters. Maar als zij eenmaal een huis hebben, komt er plek vrij in de asielzoekerscentra wat de zoektocht naar opvangplekken verkleint.

Hoe dat straks gaat met Oekraïners die hier willen blijven wonen, is nog niet duidelijk. Van den Burg laat weten dat we "ons moeten voorbereiden op de mogelijkheid van langduriger verblijf van grote aantallen ontheemden uit Oekraïne". De betrokken ministeries en woningcorporaties bekijken nu hoe dat moet gebeuren.