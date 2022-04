Op veel plaatsen in Nederland ligt een laag sneeuw van zo'n 3 tot 5 centimeter, zegt Weerplaza. Regionaal kunnen de wegen ook wit en glad zijn, maar het is nog wel rustig op de weg.

De sneeuw heeft zich vooral opgehoopt op gras, auto's en tuinmeubelen. Op de wegen ligt minder winterse neerslag, ziet Jaco van Wezel van Weerplaza. "Door bodemwarmte is veel sneeuw ook op plaatsen waar niet gestrooid is vanzelf weggesmolten".

Er zijn wel grote regionale verschillen. Zo is in Amsterdam bijna geen sneeuw blijven liggen, terwijl op de Veluwe en de heuvels bij Nijmegen meer dan 10 centimeter is gevallen. In het noorden van het land is de sneeuw weer aan het smelten; zo ligt op de Grote Markt in Groningen al geen sneeuw meer.

Weggebruikers hebben rekening gehouden met weer

Weggebruikers werden sinds donderdag al gewaarschuwd voor het winterse weer. Daardoor lijkt het nu rustig te zijn op de wegen, zegt een woordvoerder van de ANWB. "Ook voor een vrijdagochtend is het niet druk. Mensen hebben waarschijnlijk rekening gehouden met de weersomstandigheden."

Maar als het fout gaat, kun je wel op veel vertraging rekenen, zegt de woordvoerder. Dat is vooral het geval in het midden van het land en in de buurt van de Randstad. Zo reed het verkeer op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam langzaam als gevolg van meerdere glijpartijen. Hoewel die ongelukken goed worden afgehandeld, sneeuwt het daar nog steeds. Op het hoogtepunt was de rij wagens die langzaam rijden 15 kilometer lang.

De NS meldt vooralsnog geen verstoringen door het winterse weer.

De sneeuw trekt in de loop van de ochtend via het zuiden weg. De temperatuur stijgt tot boven het vriespunt, waardoor het sneeuwdek ook langzaam verdwijnt.