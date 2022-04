Op veel plaatsen in Nederland lag vrijdagochtend een laag sneeuw van zo'n 3 tot 5 centimeter, zegt Weerplaza. Volgens de ANWB was de ochtendspits, ondanks de sneeuwval, niet veel drukker dan normaal.

De sneeuw heeft zich vooral opgehoopt op gras, auto's en tuinmeubelen. Op de wegen ligt minder winterse neerslag, ziet Jaco van Wezel van Weerplaza. "Door bodemwarmte is veel sneeuw ook op plaatsen waar niet gestrooid is vanzelf weggesmolten."

Er zijn wel grote regionale verschillen. Zo is in Amsterdam bijna geen sneeuw blijven liggen, terwijl op de Veluwe en de heuvels bij Nijmegen meer dan 10 centimeter is gevallen. In het noorden van het land is de sneeuw weer aan het smelten; zo ligt op de Grote Markt in Groningen al geen sneeuw meer.

In acht provincies was code geel van kracht vanwege de sneeuw. In de loop van de ochtend verdwijnt de sneeuw en de gladheid doordat het warmer wordt.

Weggebruikers hebben rekening gehouden met weer

De ochtendspits was vrijdag niet veel drukker, ondanks de sneeuwval, meldt de ANWB. Op het hoogtepunt om 7.55 uur stond er 136 kilometer file, op een normale vrijdag is dat ongeveer 75 kilometer.

"Het was niet veel drukker op de weg, veel mensen hebben er toch voor gekozen om thuis te werken of later op pad te gaan", aldus de verkeersdienst van de ANWB.

De grootste drukte was op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. In beide richtingen hadden weggebruikers een uur vertraging door ongelukken. Op de A27 en A28 zijn vrachtwagens geschaard door de gladheid, die wegen moesten gerepareerd worden.

In Rotterdam kwam vrijdagochtend een 22-jarige man uit Capelle aan den IJssel om het leven door een ongeval. De politie onderzoekt nog of het ongeluk te maken had met gladheid door sneeuw.

De NS meldt vooralsnog geen verstoringen door het winterse weer.