Automobilisten moeten net als donderdagochtend rekening houden met drukte op de weg omdat er sneeuw is gevallen of nog zal vallen. Het KNMI heeft tot vrijdagmiddag code geel uitgegeven voor gladheid door winterse neerslag. Rijkswaterstaat waarschuwde eerder deze week al om vrijdag de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden.

Naar verwachting zal het vrijdag in de vroege ochtend nog op meerdere plaatsen sneeuwen. In de loop van de dag trekt de sneeuw richting het zuiden en kan in het westen en noorden de zon weer doorbreken.

Donderdag spraken de ANWB en Rijkswaterstaat van een zware/stevige ochtendspits. Omdat het verkeer last had van sneeuw- en regenval was het druk op de weg en gebeurden er ongelukken. Om 8.00 uur stond, zo meldde de ANWB, op de A- en N-wegen in totaal 628 kilometer file. Dat was de vorige twee donderdagochtenden 293 en 264 kilometer.

Als het KNMI code geel afgeeft betekent dat: wees alert. Op de site staat erbij vermeld: "Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is."