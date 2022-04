Automobilisten moeten net als donderdagochtend rekening houden met drukte op de weg vanwege sneeuw en gladheid. Het KNMI heeft voor een deel van het land code geel tot vrijdagmiddag uitgegeven.

In acht provincies is code geel van kracht vanwege de sneeuw - alleen in Zeeland, Limburg, Friesland en Groningen niet. De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend, aldus het KNMI.

Sinds donderdag 19.00 uur heeft Rijkswaterstaat al 6 miljoen kilo zout gestrooid. Sneeuwschuivers hebben de hele nacht gereden om de wegen sneeuwvrij te maken.

Desondanks kan op snelwegen in Noord-Holland en het midden van Nederland nog sneeuw liggen. Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag staan in beide richtingen lange files door ongevallen. Op de A27 bij Bilthoven was oponthoud door een geschaarde vrachtwagen.

Door het weer is er kans op een drukke ochtendspits. Donderdag was er al sprake van een zware/stevige ochtendspits. Doordat het verkeer last had van sneeuw- en regenval was het druk op de weg en vonden er ongelukken plaats. Om 8.00 uur stond op de A- en N-wegen in totaal 628 kilometer file, meldde de ANWB. Dat was de vorige twee donderdagochtenden 293 en 264 kilometer.

Als het KNMI code geel uitgeeft, betekent dat: wees alert. Op de site staat erbij vermeld: "Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen, waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is."