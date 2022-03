Politie, jeugdzorg, jeugdinrichtingen en migratieorganisaties hebben steeds meer moeite om hun taken uit te voeren. Dat komt doordat de werkdruk op de justitiële organisaties onverminderd groot blijft, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een donderdag verschenen jaarbericht. De organisaties kampen met een gebrek aan middelen, een personeelstekort en gebrekkige aansturing en samenwerking.

Het personeelsgebrek leidt tevens tot een veiligheidsrisico voor medewerkers en jongeren in de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's), schrijft de inspectie. Hoewel extra geld beschikbaar is gesteld om aan extra personeel te komen, lukt dat lang niet altijd door de krappe arbeidsmarkt.

Verder uit de inspectie haar zorgen over de speciale taskforce die werd opgetuigd om de achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) weg te werken. Bij het wegwerken van achterstallige asielaanvragen stond snelheid en niet zorgvuldigheid voorop. Daardoor zijn mogelijk asielaanvragen onterecht ingewilligd of afgewezen.

Inspecteur-generaal Henk Korvinus zegt dat de overheid als opdrachtgever van de organisaties moet zorgen voor voldoende middelen. "Ons toezicht maakt alleen duidelijk of beleid dat op papier is bedacht in de praktijk werkt." Korvinus dringt er dan ook bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op aan om hier "werk van te maken".

De inspectie is ook kritisch op de samenwerking tussen de organisaties. Daarbij noemt Korvinus als voorbeeld een vorig jaar verschenen rapport over de tramaanslag in Utrecht.

Daarin werd geconcludeerd dat de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vóór de aanslag de problematiek van de latere aanslagpleger niet goed met elkaar hadden besproken en aangepakt. Door die gebrekkige samenwerking zijn de risico's voor de samenleving niet zo klein mogelijk gemaakt.