De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) ontvingen vorig jaar 7.666 meldingen over euthanasie. Dat is een stijging van 10,5 procent in vergelijking met een jaar eerder, meldt RTE in een jaarverslag dat donderdag aan minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) is overhandigd.

In 2021 overleden in Nederland in totaal 170.356 mensen. Daarvan stierven 7.666 personen (dus 4,5 procent) als gevolg van euthanasie. Dat percentage was vorig jaar hoger dan in 2020. Toen kwamen 6.938 meldingen over euthanasie binnen, oftewel 4,1 procent van het totale aantal sterfgevallen.

Tussen de melding van de arts en het oordeel van de commissies zaten vorig jaar gemiddeld 31 dagen. Dat zijn twee dagen meer dan in 2020 en dat komt door een groeiend aantal meldingen en de coronamaatregelen. Deze zogenoemde doorlooptijd valt nog wel binnen de norm.

Bij 89 procent van alle meldingen was de overleden persoon ouder dan zestig jaar. En in meer dan de helft van de gevallen leed iemand aan kanker. Ook mensen met hart- en vaatziekten, psychiatrische aandoeningen en ernstige dementie kozen voor euthanasie.

Bij zeven van de beoordeelde meldingen handelde de arts bij de toepassing van euthanasie niet volgens de wet, meldt RTE. Artsen voerden de euthanasie in de meeste gevallen goed uit.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).