Er was sprake van een ongewild schot bij het schietincident in Waalwijk waarbij op 17 maart een 27-jarige man om het leven kwam, laat het Openbaar Ministerie (OM) donderdag weten. Uit onderzoek moet nog blijken of per ongeluk is geschoten door de agent.

De man was naar voren gekomen in een lopend drugsonderzoek. Bij zijn aanhouding werd op de man geschoten, waarna het slachtoffer kwam te overlijden, ondanks medische hulp.

Nu blijkt uit onderzoek dat er geen directe aanleiding is geweest om te schieten. De agent die het vuur opende, wordt verdacht van dood door schuld. De nabestaanden van het slachtoffer zijn daarover inmiddels ingelicht.

De Rijksrecherche doet nu verder onderzoek naar de zaak. Volgens het OM gaat dat nog geruime tijd in beslag nemen.