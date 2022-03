Afgelopen nacht heeft het door heel het land al flink gesneeuwd, maar in de komende uren wordt nog meer sneeuw verwacht, meldt meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza. De provincies Groningen en Drenthe hebben donderdagmiddag als eerste te maken gekregen met (natte) sneeuw.

De maand maart was met afstand de zonnigste maart ooit, maar veel Nederlanders werden donderdagochtend wakker met sneeuw in plaats van zon.

Met name in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland kon het tot wel drie uur lang sneeuwen. Vooral in Utrecht en verder landinwaarts bleef de sneeuw liggen.

"Bij zonsopkomst schoof de sneeuwval door, waardoor zelfs op de Veluwe een witte wereld te zien was", vertelt Snoek. Op wisselende plekken lag er donderdagochtend tot 3 centimeter sneeuw.

Sneeuwgebied Noord-Duitsland breidt uit over Nederland

"Vanmorgen was de eerste waarschuwing voor wat vanavond en vannacht kan gebeuren", benadrukt Snoek. "In Groningen en Drenthe wordt de komende uren sneeuw verwacht en dat begint met natte sneeuw."

"In het noorden van Duitsland ligt er ook een sneeuwgebied voor ons klaar. Dit gebied vloeit samen met het sneeuwgebied in Nederland en trekt van het noorden naar het zuiden van ons land", aldus de meteoroloog.

Het kan in de nacht van donderdag op vrijdag op bepaalde plekken zo'n zes tot twaalf uur achter elkaar sneeuwen, wat een sneeuwdek van 3 tot 5 centimeter kan veroorzaken.

Slecht zicht op de weg

De meteoroloog waarschuwt voor slecht zich op de weg donderdagmiddag en verwacht meer hinder op de weg dan op donderdagochtend. "Het gaat harder sneeuwen en de wind gaat aantrekken", zegt Snoek.

Aan de noordkust worden zware windstoten van 75 kilometer per uur verwacht. Door de harde wind ontstaat sneeuwjacht. "Dan vliegt de sneeuw horizontaal aan je voorbij."

"De wegen gaan later ook wit worden. Er moet dus gestrooid en geveegd gaan worden." Rijkswaterstaat heeft op sommige plekken al gestrooid en geeft aan dat er meer strooiwagens klaar staan als het nodig is.

Vrijdagochtend valt er in het zuiden en mogelijk ook in de Achterhoek en Twente nog af en toe sneeuw, maar wordt op andere plekken in het land de dooi al ingezet.