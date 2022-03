De politie heeft een 32-jarige man opgepakt in verband met de schietpartij in een McDonald's-filiaal in Zwolle. Daarbij kwamen woensdagavond twee mannen om het leven.

De verdachte heeft zich woensdagavond gemeld op het politiebureau in Deventer. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke incident. Zijn precieze rol wordt nu onderzocht.

Een politiewoordvoerder zegt dat de 32-jarige man vooralsnog de enige verdachte lijkt. "Het helemaal uitsluiten van meerdere verdachten doen we niet, dat is onderdeel van het onderzoek", aldus de woordvoerder. De politie heeft ervoor gekozen de woonplaats van de verdachte nog niet bekend te maken.

De politie zegt dat het aannemelijk is dat het om een incident gaat dat gericht was tegen de twee slachtoffers, een 57-jarige en een 62-jarige man uit Zwolle. Volgens lokale media waren de twee broers en waren ze actief in de horeca, maar dat is nog niet bevestigd door de politie.

Het schietincident vond rond 18.00 uur plaats in een volle McDonald's. Een van de getroffen mannen overleed ter plekke, het andere slachtoffer overleed niet veel later.

In de fastfoodzaak waren veel mensen aanwezig, onder wie ook kinderen. Voor de getuigen is slachtofferhulp ingeschakeld. Sinds het incident heeft Slachtofferhulp Nederland contact gehad met ongeveer tien gezinnen met jonge kinderen, liet de organisatie donderdag weten aan NU.nl.