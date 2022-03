Het extra paviljoen dat zonder vergunning door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) naast de nachtopvang in Ter Apel was gebouwd, is woensdag afgebroken. Dat zegt een woordvoerder van het COA donderdag tegen NU.nl. De problemen van de overvolle opvang zijn nog niet opgelost: er slapen nog steeds veel meer asielzoekers dan de 275 voor wie er plek is.

Er verblijven donderdag ongeveer vijfhonderd asielzoekers in de opvang in Ter Apel. Dat is minder dan de bijna zevenhonderd waar eerder deze week sprake van was. "Op dit moment is de instroom lager dan de uitstroom. Maar het is niet uit te sluiten dat de instroom de komende dagen weer oploopt", zegt de woordvoerder.

Vanwege de slechte hygiëne en leefomstandigheden besloot het COA afgelopen weekend zonder overleg met de gemeente een extra paviljoen naast de nachtopvang te bouwen.

Die tent is nu weg, maar doordat nog steeds honderden asielzoekers meer de nacht doorbrengen in de opvang in Ter Apel dan eigenlijk mogelijk is, blijft de situatie "penibel".

Het COA hoopt dan ook dat gemeenten verlichting kunnen bieden. Maandag is in het Veiligheidsberaad afgesproken dat gemeenten uiterlijk donderdag een paar honderd asielzoekers opnemen om de aantallen in Ter Apel omlaag te brengen. Het is nog niet duidelijk of dat gaat lukken.

Voorafgaand aan het overleg tussen de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's hadden Utrecht, Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer laten weten asielzoekers op te kunnen nemen, maar daar heeft zich verder nog geen gemeente bij aangesloten.

Wat het COA gaat doen als er de komende dagen in Ter Apel toch meer asielzoekers komen dan weggaan, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

Het noodpaviljoen (rechts) dat afgelopen weekend door het COA was gebouwd om voldoende asielzoekers onderdak te bieden. Foto: ANP

Sommige mensen sliepen in een stoel

De mensen die in de opvang in Ter Apel verblijven, zijn voor het grootste gedeelte 'reguliere' asielzoekers. De meeste Oekraïners die gevlucht zijn vanwege de oorlog met Rusland worden niet in Ter Apel opgevangen.

De omstandigheden in Ter Apel waren afgelopen dagen zo slecht dat er niet voldoende tafels waren om aan te eten en dat sommige mensen op stoelen moesten slapen. Om de leefomstandigheden iets te verbeteren, bouwde het COA dus een extra paviljoen.

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, was verbaasd over het zonder overleg bouwen van de tent. Het COA heeft de gemeente daarvoor excuses aangeboden.