Ongeveer tien gezinnen met jonge kinderen hebben woensdagavond slachtofferhulp gekregen nadat ze getuige waren geweest van een dodelijke schietpartij in een McDonald's-filiaal in Zwolle. Dat laat Slachtofferhulp Nederland donderdag weten na vragen van NU.nl.

Bij het schietincident in het fastfoodrestaurant aan de Floresstraat in Zwolle overleden woensdag rond 18.00 uur twee personen. Het zou gaan om twee horecabroers van 62 en 57 jaar. Onbekend is wie de schutter of schutters zijn.

Volgens de politie zat het restaurant op het moment van het schietincident behoorlijk vol met klanten. Onder hen waren veel kinderen.

"Dat heeft veel impact op kinderen", zegt een woordvoerder van Slachtofferhulp tegen NU.nl. Het aantal gezinnen dat hulp krijgt, kan volgens hem nog oplopen.

Slachtofferhulp ondersteunt de kinderen via gesprekken met hun ouders. De hulporganisatie vraagt ouders om alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op stress bij hun kinderen. "Denk aan opeens weer in bed bij ouders willen slapen, of slecht eten of drinken", zegt de woordvoerder.

Volgens Slachtofferhulp Nederland reageren zowel kinderen als volwassenen op ingrijpende gebeurtenissen door te "vechten, vluchten of bevriezen". "Dat zijn lichamelijke reacties waar je geen controle over hebt."

Klachten nemen meestal na zes weken duidelijk af

Volgens de hulporganisatie zijn de klachten bij het overgrote deel van de mensen na ongeveer zes weken duidelijk verminderd. Het kan echter ook gebeuren dat er een terugslag ontstaat wanneer de eerste schrik na een heftige gebeurtenis is gezakt.

Slachtofferhulp houdt dat in de gaten. Nemen de klachten niet voldoende af of zelfs toe, dan zorgt de hulporganisatie ervoor dat je via de huisarts wordt doorverwezen naar psychologische hulpverlening.

Het is nog niet bekend hoeveel mensen tot nu toe contact hebben gehad met Slachtofferhulp in de nasleep van het schietincident in Zwolle. De gemeente bereidt een bijeenkomst voor getuigen voor.