In het midden en oosten van het land is donderdagochtend sneeuw gevallen. Vooral in Utrecht en delen van Gelderland blijft dat deels liggen, zegt een woordvoerder van Weerplaza tegen NU.nl.

De sneeuw blijft vooral liggen op gras en geparkeerde auto's. Wegen zijn eveneens tijdelijk wit. Ook in delen van Flevoland, Noord-Brabant en Overijssel kan een witte laag zichtbaar zijn. Als de sneeuwval afneemt, smelt de sneeuw snel weer weg.

Later in de middag, vanavond en komende nacht is meer sneeuw op komst. Het KNMI heeft voor donderdagmiddag code geel afgekondigd vanwege de kans op gladheid door winterse buien. Vooral weggebruikers kunnen hinder ondervinden van het weer, waarschuwt het weerinstituut.

De NS heeft de dienstregeling niet aangepast, laat een woordvoerder weten aan NU.nl. Treinreizigers hebben tijdens de ochtendspits niet te maken met bijzondere vertragingen door de sneeuwval.

Op vrijdag valt in het zuiden nog sneeuw, daarna zet vanuit het noorden de dooi in.