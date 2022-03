Het is donderdag bewolkt en op veel plaatsen valt regen en natte sneeuw. Overdag is het koud, met maximaal 4 graden. Het KNMI heeft voor donderdagmiddag code geel afgekondigd vanwege de kans op gladheid door winterse buien, waaronder sneeuw. Vooral weggebruikers kunnen hinder ondervinden van het weer, waarschuwt het weerinstituut.

Later in de middag en vanavond neemt vanuit het noorden de kans op sneeuw verder toe en kan de sneeuw regionaal blijven liggen. Komende nacht breidt de sneeuw verder over het land uit. Op veel plaatsen wordt het wit bij temperaturen dicht bij het vriespunt.

Op vrijdag valt in het zuiden nog sneeuw, daarna zet vanuit het noorden de dooi in.

