Bij een schietpartij in een McDonald's aan de Floresstraat in Zwolle zijn woensdagavond twee doden gevallen. De slachtoffers zouden bekende horecabroers zijn, meldt De Stentor. De politie zegt in een verklaring dat de slachtoffers een 57-jarige man en een 62-jarige man, beide uit Zwolle, zijn. Er wordt nog gezocht naar de schutter of schutters.

Volgens De Stentor zouden de twee slachtoffers bekende Zwolse horecabroers zijn. De broers zouden van Turks-Koerdische komaf zijn en in de loop der jaren meerdere restaurants en andere ondernemingen in Zwolle en omgeving gerund hebben.

De politie laat weten dat er nog geen verdachte is aangehouden. Er is een groot onderzoek gestart, maar het is nog onduidelijk of er sprake is van één of meerdere verdachten. Een politiehelikopter heeft enige tijd vanuit de lucht bijstand verleend. De politie zoekt naar getuigen die de gebeurtenissen hebben gezien of rond het moment van de schietpartij in de buurt van de McDonald's waren.

Op het moment van de schietpartij, rond 18.00 uur woensdagavond, zat het fastfoodrestaurant vol met onder meer ouders en kinderen. Bij het wegvluchten lieten veel mensen hun spullen achter.

Ooggetuigen vertelden aan RTV Oost dat een man de zaak binnenliep, eerst eten bestelde en aan een tafeltje ging zitten en vervolgens op de twee mannen schoot. Volgens De Stentor zou het om een gerichte actie gaan.

De hulpdiensten kwamen na de schietpartij massaal ter plaatse en er is tevergeefs nog geprobeerd om een van de slachtoffers te reanimeren.

37 Hulpdiensten op de been na dodelijke schietpartij bij McDonald's

'Verschrikkelijke gebeurtenis'

Een woordvoerder van de McDonald's spreekt van een "verschrikkelijke gebeurtenis". "We vinden het verschrikkelijk voor de nabestaanden van de slachtoffers, voor de gasten en onze crew. Vanzelfsprekend bieden we ons team alle nodige nazorg", aldus de woordvoerder.

Peter Snijders, burgemeester van Zwolle, reageert ook geschrokken op het schietincident. "Mijn gedachten zijn bij alle getroffenen en de nabestaanden van de slachtoffers en bij iedereen die er ongevraagd ooggetuige van is geweest."

Net als de politie roept de burgemeester getuigen op zich te melden bij de politie.

"En dergelijke vorm van extreem geweld verwacht je hier niet en hoort hier ook niet thuis", zei de burgemeester tijdens een bezoek aan het fastfoodrestaurant woensdagavond. "Ik ben zeer geschrokken van deze heftige gebeurtenis, die veel impact heeft op de medewerkers en de aanwezige bezoekers. Er is slachtofferhulp voor wie daar behoefte aan heeft."