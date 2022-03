Bij een schietincident in een McDonald's aan de Floresstraat in Zwolle zijn woensdag rond 18.00 uur twee doden gevallen, zo meldt de politie Overijssel via Twitter.

Het personeel van de zaak is in veiligheid gebracht. De omgeving waar het fatale incident plaatsvond, is afgezet. Over de toedracht van de schietpartij en de identiteit van de slachtoffers heeft de politie nog geen mededelingen gedaan. De politie is nog op zoek naar de schutter of schutters.

De hulpdiensten kwamen na de schietpartij massaal ter plaatse en er is tevergeefs nog geprobeerd om een van de slachtoffers te reanimeren.

Volgens de politie zat het restaurant behoorlijk vol met klanten op het moment van het schietincident. Geschrokken door het schieten hebben veel mensen die op de vlucht sloegen en een veilig heenkomen zochten spullen achtergelaten.

De politie komt graag in contact met mensen die de gebeurtenissen hebben gezien. Ooggetuigen vertelden aan RTV Oost dat een man de zaak binnenliep, eerst eten bestelde en aan een tafeltje ging zitten en vervolgens op de twee mannen schoot.

Een woordvoerder van de McDonald's spreekt van een "verschrikkelijke gebeurtenis". "We vinden het verschrikkelijk voor de nabestaanden van de slachtoffers, voor de gasten en onze crew. Vanzelfsprekend bieden we ons team alle nodige nazorg", aldus de woordvoerder