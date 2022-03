Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanaf donderdagmiddag vanwege de kans op gladheid door winterse buien, waaronder sneeuw. Met name weggebruikers kunnen hinder ondervinden van het weer, waarschuwt het weerinstituut.

De weercode is allereerst van kracht op de Waddeneilanden. Later in de middag kunnen winterse buien ook in het noordoosten van het land voor gladheid zorgen. In de loop van donderdagavond geldt code geel ook voor andere gebieden in het land. In Limburg gebeurt dit als laatst: rond middernacht.

Het blijft waarschijnlijk tot en met vrijdagochtend sneeuwen, daarna zet vanuit het noorden de dooi in.

Correctie: NU.nl meldde afgaande op het KNMI in eerste instantie code oranje. Het weerinstituut had echter een vergissing gemaakt: code oranje moest code geel zijn. Dit is derhalve aangepast in onze berichtgeving.

