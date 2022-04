Gemeenten hebben in de afgelopen twee jaar vaker ingegrepen bij panden waarin illegaal sekswerk plaatsvond. Naarmate de coronacrisis langer duurde, doken er steeds meer illegale bordelen op, die vervolgens hun deuren moesten sluiten of een dwangsom kregen opgelegd. Dat zeggen gemeenten en een woordvoerder van de korpsleiding tegen NU.nl.

Tijdens de crisis moesten bordelen dicht en was er ook weinig gelegenheid tot ander sekswerk. Waarschijnlijk verplaatste de prostitutie zich daarom naar woonhuizen, kantoorpanden en hotels. "We hadden een afname van sekswerk verwacht, maar het tegendeel bleek", zegt de politiewoordvoerder. Voor sekswerk in deze panden was meestal geen vergunning verleend.

In 2020 zag bijvoorbeeld de gemeente Den Haag dat de illegaal werkende sekswerkers vooral in hotels aan de slag waren. In 2021 verplaatste dat zich naar woningen. In 2020 moest één pand in de hofstad dicht, in 2021 waren dat er zes.

In Amsterdam moesten tijdens de coronacrisis naast een aantal woonhuizen ook enkele massagesalons en hotels sluiten wegens onvergunde prostitutie. In 2020 werd 27 keer een dwangsom opgelegd, terwijl dat vorig jaar 49 keer gebeurde.

De gemeente Rotterdam zag het aantal keren dat het bestuur moest ingrijpen ruim verdubbelen. In 2020 werden 23 panden gesloten en 5 dwangsommen opgelegd, in 2021 gebeurde dat 49 keer en verdubbelde het aantal dwangsommen.

Een op drie gemeenten meldde mensenhandel en onvergunde prostitutie

Vorig jaar had meer dan een kwart van de Nederlandse gemeenten te maken met sekswerkers die zonder vergunning werkten. Dat blijkt uit een rapport van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een derde van de gemeenten kampte met mensenhandel en onvergunde prostitutie.

Sinds 2021 ligt het wetsvoorstel Wet regulering sekswerk op tafel bij de Tweede Kamer. Deze wet moet zorgen voor een ander vergunningsbeleid voor sekswerkers. Later dit jaar wordt erover gestemd.