Olivier van der G., de man die vastzit voor de moord van de veertienjarige Esmee, heeft haar lichaam op zijn rug en op haar fiets verplaatst nadat hij haar had gewurgd in zijn huis. Daar beschuldigt het Openbaar Ministerie hem van, zo blijkt uit de tenlastelegging. De verdachte moet volgende week vrijdag voor de rechter verschijnen.

De tiener uit Hazerswoude-Rijndijk, een dorp op zo'n 8 kilometer van Leiden, werd op 30 december 2021 als vermist opgegeven. Een dag later werd haar lichaam ontdekt door een groepje sporters in Leiden. Al gauw bleek dat ze om het leven was gebracht. Een paar uur later werd de verdachte opgepakt.

Uit de dagvaarding van het OM blijkt dat de verdachte ervan wordt beschuldigd het levenloze lichaam eerst op zijn rug en vervolgens op haar fiets te hebben verplaatst. Van de G. zou haar lichaam eerst op een afgelegen plek vlakbij een weg gelegd hebben, waarna hij haar fiets pakte om haar naar een plek in het park te rijden. Hier legde hij haar lichaam opnieuw tegen een boom. Daar werd ze de volgende ochtend gevonden.

De 32-jarige verdachte, die turnleraar was bij Esmees gymvereniging, kende haar volgens het OM ruim een jaar en zou in die periode ontucht met haar hebben gepleegd. Hij wordt verdacht van moord of doodslag en ontucht.