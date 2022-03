Het gaat de komende dagen sneeuwen. Vrijdag ontwaakt een groot deel van Nederland in een witte wereld, verwacht Weerplaza. De grote vraag is alleen hoelang het blijft liggen.

De verwachting is dat vanavond en vannacht de eerste sneeuwvlokken al naar beneden dwarrelen. Dat zal echter vooral in de vorm van natte sneeuw zijn. Daarvan blijft niets liggen, behalve op een auto of grasveld misschien.

Morgen gaat het overdag opnieuw sneeuwen. Vanaf het einde van de middag blijft in het oosten, midden en zuiden van het land steeds meer sneeuw liggen, verwacht Weerplaza. Het wordt 4 à 5 graden, maar vanwege de harde noordoostenwind voelt het stukken kouder aan.

Pas echt los gaat het in de nacht van donderdag naar vrijdag. Aangevoerd door een stevige noordoostenwind neemt de intensiteit van de sneeuwval toe, waardoor de vlokken ook blijven liggen en er een sneeuwlaag van naar verwachting enkele centimeters ontstaat.

Treuzel niet met je slee vrijdag

De kans om vrijdag in een witte wereld wakker te worden is het grootst als je ten zuiden van de denkbeeldige lijn tussen Den Haag en Emmen woont, denkt Weerplaza. In het noorden komt de wind namelijk vanaf zee, waardoor het niet koud genoeg wordt. Ook gaat het in dat gebied simpelweg minder hard sneeuwen.

Sommige weermodellen geven aan dat lokaal een sneeuwdek kan ontstaan van meer dan 10 centimeter, maar de kans dat dit blijft liggen is volgens Weerplaza erg klein. De weerdienst houdt het op een gemiddelde van een centimeter of 3.

Wie wil gaan sleeën moet niet te lang treuzelen, want na vrijdagochtend zet de dooi al in. Het wordt 3 à 4 graden in het zuiden tot 6 graden in het noorden. In Noord-Brabant en Limburg houdt de sneeuwpret naar verwachting het langst aan.