Mensen met een publieke taak zijn in 2021 vaker slachtoffer geworden van belediging, opruiing, bedreiging en geweld door steeds meer jonge verdachten. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag op basis van de eerste cijfers over 2021. Volgens het OM kenmerkte dat jaar zich "door meer maatschappelijke onrust en een dalend vertrouwen in het overheidsoptreden".

Uit de cijfers blijkt dat het OM vorig jaar 8.100 zaken vanwege belediging, opruiing of discriminatie registreerde. In 2020 waren dat er 7.500. Verdachten tussen de 18 en 21 jaar werden 24 procent vaker verdacht voor deze feiten dan in 2020, het aantal minderjarige verdachten steeg met 13 procent.

Ook het aantal vervolgingen voor deze delicten steeg ten opzichte van 2020. Daarnaast werd vorig jaar steeds vaker opgeroepen strafbare feiten te plegen of in verzet te gaan tegen het openbaar gezag: in 2021 werden 254 mensen hiervoor vervolgd, in 2020 waren dit er 111.

Het OM merkt ook op dat rellen in 2021 vaker uit de hand liepen, zoals de avondklokrellen in januari in Eindhoven en de rellen in Rotterdam, waarbij agressie vooral op de politie en andere ambtenaren werd gericht.