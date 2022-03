Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een destijds zestienjarige jongen van het liquideren van Itzhak M. Dat is woensdag duidelijk geworden in de rechtbank van Amsterdam. De voor afpersing veroordeelde M. werd in december vorig jaar doodgeschoten in Amstelveen. Medeverdachte Jesus T. was destijds twintig jaar oud.

Of eerder zo'n jong persoon in Nederland verdacht werd van moord is niet bekend, maar het is zeer uniek. De jongen staat later woensdag voor de rechter. Vanwege zijn leeftijd vindt de zitting achter gesloten deuren plaats.

Toen de minderjarige verdachte begin dit jaar werd aangehouden, werd volgens de officieren van justitie een rap op zijn telefoon aangetroffen met de tekst: "Ben een young trapper en een well known killer (vrij vertaald: Ben een jonge muzikant en een bekende moordenaar)."

In een tweede rap, gevonden op de telefoon van de minderjarige verdachte, staat te lezen: "Ze willen weten wie de dader is shit. Van mij krijgen ze no comments (geen commentaar, red). Itzhak is gezet in kist al gewist van die list". Ook stond op zijn telefoon een foto waarop een groot geldbedrag te zien is.

In de rechtbank diende woensdag een eerste inleidende zitting. Duidelijk werd dat er volop bewijs ligt tegen de verdachten en dat het dossier zo goed als afgerond is.

Beelden van proefschieten aangetroffen

De officieren van justitie brachten naar voren dat er beelden zijn veiliggesteld van de telefoon van Jesus T. waarop te zien is dat ze op 16 december aan het proefschieten zijn.

Vier dagen later werd een peilbaken onder de BMW van het slachtoffer geplaatst. Het DNA van beide verdachten is op dat baken aangetroffen. M. zou in de daaropvolgende dagen zijn gevolgd met een gehuurde Volkswagen. Toen het slachtoffer op 22 december terugkwam van een tandartsafspraak werd hij doodgeschoten.

Jas met schotresten gevonden in box

T. werd twee dagen na het incident aangehouden. Bij een doorzoeking van zijn woning werd een vuilniszak met kleding gevonden die overeenkomt met wat de schutter op 22 december droeg. De jas zat vol met schotresten en DNA van de medeverdachte.

T.'s advocaat Fabian Siccama wil dat zijn cliënt volgens het jeugdstrafrecht wordt vervolgd. Dat kan bij jongvolwassenen tot de leeftijd van 23. De rechtbank neemt daar tijdens de inhoudelijke behandeling een beslissing over. De raadsman vroeg woensdag eveneens om schorsing van de hechtenis van T., maar dat verzoek werd afgewezen.

T. zelf zei graag weer naar school te willen. Afgezien van dat hij stelt dat hij de schutter niet is, heeft hij nog niet verklaard. Ook de jongere medeverdachte zwijgt. Op 23 juni is er weer een inleidende zitting.