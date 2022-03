Wolkenvelden trekken vooral in de ochtend over het land. Lokaal kan er wat motregen vallen, maar het blijft bijna overal droog.

Het klaart steeds meer op vanuit het noorden. 's Middags wisselen de zon en de wolken elkaar af en het blijft koel. De matige wind waait uit het noordoosten en daardoor blijft de temperatuur vrij laag.

Op de Waddeneilanden is het 7 graden, in het noorden wordt het een graad warmer en in Limburg en Brabant stijgt de temperatuur tot maximaal 11 graden.