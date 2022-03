De tenten waarin vluchtelingen in Ter Apel worden ondergebracht, moeten zo snel mogelijk verdwijnen, schrijven VluchtelingenWerk Nederland, het Rode Kruis en UNICEF in een persbericht. "Deze koude en kille ontvangst mag niet het nieuwe normaal worden", zegt Suzanne Laszlo van UNICEF.

Omdat Ter Apel niet voldoende plaats had, sliepen vluchtelingen uit landen als Afghanistan, Jemen en Syrië er op stoelen, op de grond en in tenten. Op korte termijn komen er tweeduizend tijdelijke opvangplekken bij, is maandagavond besloten In het Veiligheidsberaad.

Een kortetermijnoplossing, zegt Frank Candel, voorzitter VluchtelingenWerk Nederland. "Dit grote tekort bestaat al veel langer en zorgt voor onmenselijke toestanden. Dit humanitaire probleem moet nu eindelijk structureel worden opgelost."

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontbreekt het aan privacy en is er slechts beperkt toegang tot medische en psychische zorg. "Vluchtelingen die na een lange reis in Nederland aankomen hebben rust nodig", zegt Candel. "Een plek om bij te komen en heftige gebeurtenissen te verwerken. Dat vinden ze hier niet. Deze opvang zakt al enige tijd door de humane ondergrens."

'Onnodig gesleep met mensen en kinderen'

"Door het steeds weer openen en sluiten van asielzoekerscentra komen we steeds weer in een crisis terecht. Het leidt bovendien tot onnodig gesleep met mensen en kinderen. Er zijn daarom structureel meer opvanglocaties nodig", vindt Marieke van Schaik, directeur Rode Kruis Nederland.

Gemeenten moeten zich volgens haar harder inzetten om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. "Bijvoorbeeld door ze alvast in een hotel te plaatsen. Dit gebeurt nu nauwelijks."

De huidige vorm van opvang is "inhumaan en voldoet niet aan de minimumnormen voor opvang, al helemaal niet voor kinderen die een stabiele, rustige en veilige omgeving nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling", benadrukt directeur Laszlo van UNICEF Nederland. Nu er tweeduizend nieuwe opvanglocaties bij komen, is er volgens haar geen reden meer om de tenten te gebruiken.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft laten weten dat de paviljoentent wordt afgebroken die het afgelopen weekend zonder toestemming van de gemeente was neergezet. Met deze extra locatie, pal naast de nachtopvang in Ter Apel speelde het COA in op het grote tekort aan opvangplekken.