Minister Franc Weerwind heeft op basis van onjuiste informatie besloten dat gedetineerden geen gebruik meer mogen maken van de digitale berichtendienst eMates. Dat laat Ridouan T. weten via zijn advocaat Inez Weski.

T. zou op sommige dagen tientallen berichten hebben verzonden vanuit de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught waar hij verblijft. Het OM waarschuwde de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dat veel berichten ongescreend werden verzonden. Dat was voor minister Weerwind aanleiding om het gebruik van de berichtendienst stop te zetten.

Alle bezoek, telefonische contacten en andere communicatie van Ridouan T. zijn wel degelijk gecontroleerd, laat Weski weten. Zij beschrijft de gang van zaken rond de berichtendienst. Berichten die via de dienst verstuurd worden, mogen slechts een beperkt aantal leestekens hebben.

"Dus een gemiddelde brief moest daardoor al gauw opgedeeld worden in 4 berichten", aldus de advocaat. "En dat dan per familielid. Dus op de dagen dát cliënt brieven schreef naar zijn familie, kwam dat aantal dan inderdaad boven de tien uit."

T. mocht geen emoties beschrijven in brief aan familie

Alle berichten van haar cliënt worden dubbel gescreend, laat Weski weten. Zij beschrijft de gang van zaken rond een bericht aan een familielid waarin haar cliënt schreef dat hij teleurgesteld en boos was over een medische kwestie.

"Client kreeg de brief toen terug van de EBI met een beschikking met de opmerking dat hij zijn gevoelens van boosheid niet mocht uiten naar zijn familie. Dat stuk moest hij dus weghalen uit de brief en alleen dan mocht de brief verzonden worden."

Ridouan T. wijst erop dat alle brieven die hij heeft geschreven worden bewaard. "Cliënt kan slechts hopen, dat de Minister zich nader laat voorlichten over de feiten en zijn besluit herziet", besluit Weski de verklaring die zij namens haar cliënt naar de pers stuurde.