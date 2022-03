Ruim tweehonderd passagiers zaten dinsdag ruim zes uur vast in treinen ter hoogte van Zevenbergschen Hoek, schrijft Omroep Brabant. Zowel de eerste trein als de evacuatietrein kwam door een defect tot stilstand.

Passagiers moesten twee keer overstappen om uiteindelijk in Breda te belanden. Dat nam volgens de regionale omroep ruim zes uur in beslag, terwijl een rit tussen Zevenbergschen Hoek en Breda normaliter zo'n elf minuten duurt.

Volgens Omroep Brabant strandde ook een andere groep reizigers. Zij reden achter de eerste defecte trein. Deze groep reizigers kon na anderhalf uur al geëvacueerd worden.

Inzittenden van de defecte treinen beklagen zich in gesprek met de omroep over de gebrekkige informatie vanuit de NS over zowel de oorzaak van het probleem als de oplossing waaraan gewerkt werd.

Ook is er frustratie over het evacuatieplan. De reizigers hadden al plaatsgenomen in de evacuatietrein toen bleek dat ook deze trein niet verder kon rijden. "We konden op dat moment geen kant op. De deuren waren gesloten en het spoor was omringd met een hoog hek, en een snelweg erachter."

Machinist moest om onbekende reden remmen

Een woordvoerder van ProRail zegt in gesprek met Omroep Brabant dat het probleem is veroorzaakt doordat de machinist van dienst om een nog onduidelijke reden moest remmen. Ook beaamt de woordvoerder dat de locatie van de trein lastig te bereiken was en dat daardoor geen bussen ingezet konden worden.

ProRail en NS bieden de reizigers hun excuses aan.