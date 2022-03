De politie heeft dinsdag in Waalwijk twee mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een overval op een distributiecentrum van webwinkel bol.com in juli 2020.

De verdachten zijn een 24-jarige man uit Lelystad en een 26-jarige man uit Vught. Rechercheurs konden na een onderzoek van bijna twintig maanden hun identiteit achterhalen. De komende dagen wordt hun precieze betrokkenheid onderzocht.

Bij de overval op 19 juli 2020 vielen zeker vier personen het distributiecentrum van bol.com in Waalwijk binnen. Twee beveiligers werden met een vuurwapen bedreigd. De overvallers bleven urenlang in het pand. Het is niet bekend wat de daders hebben buitgemaakt, maar de politie spreekt van "een forse buit".

Nadat de overvallers het pand hadden verlaten, slaagden de beveiligers erin de aandacht van een voorbijganger te trekken, die de politie belde. Politie-eenheden zochten in de omgeving naar sporen van de daders, maar dat leverde niets op.

Als gevolg van de overval werden tienduizenden pakketjes later bezorgd. Klanten werden daarvan op de hoogte gesteld door het het bedrijf.