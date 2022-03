Door de zware stormen in februari zijn in de stad Amsterdam ongeveer 600 bomen omgewaaid. In het Amsterdamse Bos sneuvelden nog eens 110 grote bomen, schrijft wethouder Jakob Wedemeijer in een brief aan de gemeenteraad. De stad gaat de komende tijd extra veiligheidsinspecties uitvoeren bij kwetsbare bomen.

Door storm Eunice, die op 18 februari over het land raasde, kwamen in Amsterdam twee personen om het leven nadat ze werden geraakt door omvallende bomen. Ook in Diemen kwam een persoon om het leven door een omgewaaide boom. Diezelfde maand richtten de stormen Corrie, Franklin en Dudley ook schade aan.

De gemeente is een onderzoek gestart naar de technische staat van bepaalde bomen, schrijft Wedemeijer. Soms worden bomen daarbij ook onderworpen aan een zogenoemde 'stormproef'. Daardoor is het mogelijk dat de komende tijd extra bomen moeten worden gekapt.

Nog niet duidelijk waardoor bomen omwaaiden

De stad onderzoekt ook hoe het kan dat er zo veel bomen omwaaiden tijdens de stormen. Op dit moment zijn nog verschillende oorzaken mogelijk. De bomen liepen namelijk op verschillende manieren schade op: soms vielen ze met kluit en al om, soms braken de bomen vanaf de stam af of vielen er alleen takken.

Of een boom omwaait, kan ook te maken hebben met de manier waarop deze is geplant, de ruimte die de wortels hebben en het grondwaterpeil. Ook wijst Wedemeijer naar de invloed van zogenoemde Venturi-winden, waarbij de wind extra snelheid krijgt doordat die tussen hoge bebouwing wordt 'samengeperst'.

De wethouder denkt na de zomer met meer informatie over de totale schade en het onderzoek naar het omwaaien van de bomen te kunnen komen.