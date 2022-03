Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan is formeel uit Volt gezet, heeft het partijbestuur aan haar en de partijleden laten weten. "Nilüfer kan nog tegen het besluit in bezwaar gaan bij de Commissie van Geschil en Beroep", schrijft het bestuur aan de leden. In de periode dat Gündogan bezwaar kan aantekenen, is ze geschorst als lid, aldus de partij.

Na een wekenlang conflict lijkt de breuk tussen de politicus en Volt hiermee compleet. "Wij kunnen ons voorstellen dat dit veel bij jullie losmaakt", schrijft het bestuur aan de partijleden. "Ook voor ons was het geen makkelijk besluit. Wij vinden het heel erg dat het zo ver heeft moeten komen. Maar Volt heeft haar waarden, en die waarden moeten we aanhouden."

Na dertien meldingen over vermeend grensoverschrijdend gedrag van Gündogan, werd zij eerst geschorst als lid van de Volt-fractie en daarna uit de fractie gezet. Gündogan deed aangifte van smaad en laster, ging in hoger beroep tegen de schorsing en kreeg gelijk van de rechter. Volt moest haar niet alleen terugnemen in de fractie, maar ook een schadevergoeding betalen.

Partijleider Laurens Dassen en Gündogan zouden aanvankelijk in gesprek gaan, met een bemiddelaar. Maar toen werd duidelijk dat Gündogan haar aangiften tegen de melders zou uitbreiden en niet - zoals geëist door de Volt-top - zou intrekken. Daarop royeerden het bestuur en partijleider Dassen haar alsnog als partijlid.

Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen legde op 22 maart uit dat Nilüfer Gündogan niet langer deel uitmaakte van de Tweede Kamerfractie: