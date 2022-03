De stopzetting van de berichtendienst voor gedetineerden maandag houdt rechtstreeks verband met het onderzoek naar handelingen van Ridouan T. vanuit de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught, bevestigt het OM tegen NRC.

Via de dienst eMates mogen alleen gescreende berichten worden verstuurd, maar het schort sterk aan het toezicht daarop. Het OM waarschuwde de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) over de vele niet-gecontroleerde berichten die konden worden verstuurd.

Volg dit onderwerp Volgen Volg het laatste nieuws rondom Ridouan T.

Ridouan T. zou op sommige dagen tientallen berichten hebben verzonden, zegt het OM tegen NRC. Dat zou zijn gebleken uit het onderzoek naar Youssef T., de neef van Ridouan T. die als advocaat zou hebben gefungeerd als doorgeefluik naar de buitenwereld.

Per jaar worden zo'n 200.000 berichten via eMates verzonden door en aan gedetineerden. Wanneer het toezicht daarop ontoereikend is, bestaat het risico dat een gedetineerde criminele activiteiten vanuit de gevangenis kan ontplooien via de berichtendienst.

Voor minister Frank Weerwind is het onacceptabel dat er geen waterdichte afspraken met eMates zijn gemaakt en dat het toezicht tekortschiet. Een onafhankelijke partij doet nu onderzoek en buigt zich onder meer over de beveiliging.