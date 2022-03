De 25 veiligheidsregio's hebben maandag tijdens het Veiligheidsberaad in Utrecht afgesproken om op korte termijn tweeduizend extra plekken te realiseren voor asielzoekers. Hiermee ontlasten zij onder meer het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kampt met een groot tekort aan opvangplekken. Daardoor is het opvangcentrum in Ter Apel overvol.

Utrecht, Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer hadden voor het Veiligheidsberaad al aangeboden om enkele honderden asielzoekers in hun gemeente op te vangen. Uiterlijk donderdag vangen andere gemeenten nog zo'n driehonderd asielzoekers op.

Afgelopen zaterdag zette het COA - zonder toestemming van de gemeente - een extra tent neer om asielzoekers in op te vangen. Die kan worden afgebroken als het de gemeenten lukt om de extra opvang op te tuigen. De tent mag van de burgemeester tot donderdag in de Groningse plaats blijven staan.

Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, waar Ter Apel onder valt, zei "knap nijdig" te zijn. "We weten dat er een aantal gemeenten is waar wel een opvanglocatie is, maar die niet wordt opengesteld. Ik ga geen namen noemen, maar ze zijn er wel en dat weten ze zelf ook."

"Als we niet doorpakken, voeren we over een paar weken weer precies hetzelfde gesprek", vervolgde Schuiling.

Burgemeesters willen dwang van het Rijk

De burgemeesters hebben wel tegen staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) gezegd dat het "de zoveelste keer is" dat de opvang in Ter Apel overstroomt, zei Veiligheidsberaad-voorzitter Hubert Bruls.

Er moet daarom een "structurele oplossing" komen voor de continu overlopende asielopvang. Bruls en zijn collega's hebben er daarom bij Van der Burg voor gepleit om aan een wet te werken die het mogelijk maakt om gemeenten te dwingen om asielzoekers op te nemen.

“Als de 13.500 statushouders in een woning zouden zitten, zouden we geen plekken in asielzoekerscentra tekort hebben” Eric van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Van der Burg zei maandagavond dat hij met het kabinet in gesprek gaat over de wens van de burgemeesters. Hij zei begrip te hebben voor hun standpunt.

De oplossing van het probleem ligt voor een deel ook bij de burgemeesters zelf, kaatste Van der Burg de bal terug. "In de asielzoekerscentra zitten 13.500 mensen die een status hebben en die eigenlijk niet thuishoren in een asielzoekerscentrum, maar in een woning ergens in het land", legde hij uit. "Als die niet in de asielzoekerscentra zouden zitten, had ik plekken over en niet plekken tekort."