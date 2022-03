Nederland vangt momenteel zeker 18.369 vluchtelingen uit Oekraïne op, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag. Gemeenten hebben tot dusver 29.053 plekken gecreëerd; daarvan zijn er dus iets minder dan 11.000 beschikbaar.

De overheid roept Oekraïense vluchtelingen ertoe op zich te registreren, om zo in aanmerking te komen voor (financiële) ondersteuning. Iets meer dan elfduizend Oekraïners hebben dat tot dusver gedaan.

Er lijkt sprake van een stijgende lijn - of in ieder geval een piek - in de bezettingsgraad van de opvangplekken. Vorige week schommelde die tussen de 50 en 55 procent, maandag was ruim 63 procent van alle plekken bezet.

Het totale aantal vluchtelingen in Nederland ligt vrijwel zeker hoger dan 18.369, omdat er ook mensen zijn die Oekraïners thuis opvangen.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Overheid wil 50.000 opvangplekken

Het Rijk en de gemeenten hebben zich tot taak gesteld om de komende tijd tot in totaal 50.000 opvangplekken te komen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) kondigden vrijdag aan dat gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf geschikt gemaakt gaan worden voor opvang.

Die plekken zijn niet alleen bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen, maar ook voor reguliere asielzoekers uit andere landen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers waarschuwt al langer voor oplopende tekorten.

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's komen maandag opnieuw bij elkaar om te praten over de opvang van vluchtelingen - niet alleen die uit Oekraïne, maar ook die uit andere delen van de wereld. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zei maandag dat voor 1 april vijftienhonderd extra opvangplaatsen nodig zijn voor asielzoekers uit andere landen dan Oekraïne.