Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft voor 1 april vijftienhonderd opvangplaatsen nodig voor asielzoekers uit andere landen dan Oekraïne. Voor 1 juli moeten er 3.500 extra plekken zijn en per 1 januari volgend jaar komt het COA zelfs 10.000 plekken tekort, laat een woordvoerder maandag aan NU.nl weten.

Door het tekort aan plekken raakte de centrale locatie in het Groningse Ter Apel afgelopen weekend overvol. Asielzoekers die in Nederland arriveren, moeten eerst naar Ter Apel voor hun registratie. Gewoonlijk stromen ze binnen een paar dagen door naar een van de 111 opvangcentra in het land.

Die zitten echter ook vol, doordat honderden statushouders door een gebrek aan woonruimte in de gemeenten niet doorstromen naar een eigen onderkomen. Zo raakt het systeem verstopt, terwijl de overheid op basis van de prognoses van het COA al heel lang kon weten hoe nijpend de situatie zou worden.

Doordat asielzoekers niet naar andere locaties konden doorstromen, verbleven er volgens de woordvoerder afgelopen weekend "tussen de vijfhonderd en zevenhonderd" mensen in de tijdelijke nachtopvang. Die biedt normaal gesproken plaats aan maximaal 275 mensen die hun registratie afwachten. Dat leidde tot schrijnende situaties.

Volgens de woordvoerder moest de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk gebruikt worden, waardoor mensen op onder meer stoelen moesten slapen. "Dat kan echt niet en is ook niet hygiënisch", aldus de woordvoerder. Het COA bouwde zonder toestemming van de gemeente Westerwolde ook een extra paviljoen naast de nachtopvang. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, was daar niet blij mee.

Het COA bouwde een extra paviljoen naast de nachtopvang. Het COA bouwde een extra paviljoen naast de nachtopvang. Foto: ANP

Maandagavond Veiligheidsberaad over verdeling vluchtelingen

Het COA is heel blij met tweehonderd tijdelijke plekken die de gemeente Utrecht realiseert, maar het is volgens de dienst lang niet genoeg. Bovendien gaat het om tijdelijke plekken, terwijl er juist behoefte is aan plaatsen waar asielzoekers langere tijd kunnen blijven wonen.

De dienst verwacht dat het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter van een veiligheidsregio zijn maandagavond met een lijst komt van beschikbare plaatsen voor andere asielzoekers dan Oekraïners. Voor de Oekraïense vluchtelingen is in de afgelopen weken op grote schaal plaatsgemaakt in leegstaande gebouwen.

Er is dus nog wel ruimte in het land en die moet op een eerlijke manier worden verdeeld, vindt het COA. Op die manier wordt Westerwolde niet steeds extra belast. Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls is dat met het COA eens. Hij vindt ook dat elke gemeente er een steentje aan moet bijdragen en wat hem betreft desnoods onder dwang.

Als er geen plaatsen komen, is crisisnoodopvang enige andere optie, aldus de COA-woordvoerder. "Dat wil niemand en is ook niet nodig, dus ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt."