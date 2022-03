Bij een brand in een woongebouw in Leeuwarden is in de nacht van zondag op maandag één gewonde gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er twintig woningen ontruimd, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brand, die rond 2.30 uur uitbrak in een gebouw in de Dennenstraat, is inmiddels onder controle. Naar verwachting wordt snel het sein brand meester gegeven, aldus de zegspersoon.

Mensen die hun huis uit moesten zijn tijdelijk opgevangen in een scoutinggebouw. "De bewoners van acht appartementen kunnen vanwege de grote schade niet terugkeren en voor hen wordt elders onderdak gezocht. De overige geëvacueerden kunnen waarschijnlijk wel straks terug."

De bestrijding van het vuur werd bemoeilijkt doordat er gas vrijkwam in de woning waar de brand woedde. Nadat netbeheerder Liander het gas had afgesloten, kon de brandweer verder gaan met blussen.

Vanwege de rook die over de stad trok werd een NL-Alert verzonden. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten en ventilatie in huis uit te zetten.