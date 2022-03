De politie heeft zondag dertig bekeuringen uitgeschreven tijdens een illegale straatrace op een industrieterrein bij het Noord-Brabantse Zevenbergschen Hoek. Dertien motoren en een quad zijn in beslag genomen. Agenten gaan de voertuigen technisch onderzoeken en de eigenaren krijgen een proces-verbaal als zaken niet in orde zijn.

Politie en de gemeente Moerdijk, waaronder Zevenbergschen Hoek valt, kwamen in actie na nieuwe overlastklachten van omwonenden over illegale races. Er bleken dertien motoren en honderdvijftig auto's naar het plaatsje te zijn gekomen om mee te doen aan de races en ernaar te kijken.

Het is niet de eerste keer dat er op deze plek illegale wedstrijden waren. De afgelopen weken zijn volgens de politie al bekeuringen uitgedeeld en werden deelnemers en de organisatie verzocht het terrein te verlaten. Reden om nu "repressief" op te treden. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk: "Het gaat om enorme overlast voor omwonenden en zeer gevaarlijke situaties. Dat moet stoppen. Daarom pakten we vandaag fors uit en dat heeft resultaat gehad."

Om de races in de toekomst te voorkomen plaatst de gemeente hekken op het industrieterrein. Ook wordt met juristen gekeken of er bestuursrechtelijk kan worden opgetreden tegen deelnemers, omdat hen meerdere malen duidelijk is gemaakt dat ze niet mogen racen in Zevenbergschen Hoek.