In De Sillestraat in Den Haag is zondagavond een brand uitgebroken in de keuken van een portiekwoning op de eerste verdieping. De brand, die korte tijd uitslaand was, breidde zich uit naar de bovengelegen woning. In totaal zijn negen woningen ontruimd.

Twee mensen moesten naar het ziekenhuis vanwege brandwonden en het inademen van rook. Rond 19.15 uur was de brand onder controle.

De woning op de eerste verdieping en boven- en ondergelegen woning zijn tijdelijk onbewoonbaar door brandschade en waterschade door het bluswater. Bewoners van de woningen worden opgevangen.

Bewoners van de overige zes woningen kunnen naar verwachting binnenkort terug naar huis, aldus Veiligheidsregio Haaglanden.