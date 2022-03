Er komt een einde aan een zonnige periode met lenteweer, meldt Weerplaza zondag. De komende dagen wordt het aanzienlijk kouder en later in de week kan er zelfs een winterse bui vallen.

Maandag is het weer nog aangenaam. Regionaal begint de dag met lage bewolking of mist. Als die is opgelost, krijgt de zon volop de ruimte en loopt de temperatuur in het binnenland op naar waarden tussen 15 en 18 graden.

Een dag later komt de temperatuur al enkele graden lager uit. De bewolking wordt dikker en vooral in het zuiden van het land kan een beetje regen vallen.

Vanaf woensdag blijft de temperatuur in de middag steken op een graad of 8, terwijl waarden rond 12 graden normaal zijn. Tijdens de nacht en vroege ochtend komt het kwik in de buurt van het vriespunt uit. Zo nu en dan maakt de noordoostenwind het voor het gevoel allemaal nog een stuk kouder.

De luchtsoort die vanaf woensdag aangevoerd wordt, is niet alleen van oorsprong erg koud. De luchtmassa is ook relatief droog. Het weerbeeld ziet er dan ook niet eens zo onaardig uit met een afwisseling van zon en stapelwolken.

Toch laten de diverse weermodellen ook neerslag zien. Op het 'warmste' moment van de dag kan landinwaarts een stapelwolk nog uitgroeien tot een bui of er vormt zich ergens op de Noord- of Oostzee een klein buiengebied, dat vervolgens over een deel van ons land weet te schuiven.

"Omdat de luchtmassa koud genoeg is, moeten we niet raar op staan te kijken als tijdens de eerste dagen van april nog wat hagel of natte sneeuw valt", aldus Weerplaza.