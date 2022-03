De politie weet nog niet wat de oorzaak is van het auto-ongeluk zaterdagmiddag in het Noord-Brabantse Chaam, waarbij twee kleine kinderen om het leven kwamen. Het verhoor van de moeder, die de auto bestuurde, vindt pas later plaats, omdat de gezondheid van de vrouw voorgaat. Ook wordt rekening gehouden met de "dramatische situatie" waarin ze verkeert, meldt de politie zondag.

De auto waarin zij samen met nog een ander kind onder de vijf jaar zaten, reed op een nagenoeg rechte weg tegen een boom aan. Dat gebeurde rond 16.45 uur op de Oude Bredasebaan in Chaam.

Getuigen verleenden eerste hulp. Een van de kinderen, een vierjarige, was er slecht aan toe en moest meteen gereanimeerd worden, maar dat mocht niet meer baten. De vrouw en twee andere kinderen, onder wie een baby, werden naar verschillende ziekenhuizen gebracht. In de loop van de avond overleed de baby aan zijn verwondingen.

Voor de getuigen is Slachtofferhulp ingeschakeld. Familieagenten worden ingezet om de contacten te onderhouden tussen het onderzoeksteam en de nabestaanden en om hen "op allerlei manieren bij te staan in deze moeilijke tijden". De politie meldt verder intens mee te leven met de familie.