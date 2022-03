Een Lamborghini Aventador is zondagochtend op de A28 bij het Overijsselse Rouveen door onbekende oorzaak tegen de vangrail gereden, meldt RTV Oost. De snelweg is voorlopig in beide richtingen afgesloten en het verkeer wordt omgeleid.

De twee inzittenden zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en hoefden niet naar het ziekenhuis. De sportauto met bouwjaar 2019 raakte zwaar beschadigd.

De Lamborghini Aventador had in 2019 een nieuwprijs vanaf 511.324 euro. Nu staan tweedehands exemplaren te koop voor tussen de 420.000 en 500.000 euro.

Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 16.00 uur kan worden vrijgegeven.