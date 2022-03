In Chaam in Noord-Brabant is zaterdagmiddag een auto tegen een boom gereden. Daarbij is een vierjarig kind overleden, meldt de politie. De drie andere inzittenden, twee jonge kinderen en de moeder van de kinderen, raakten zwaargewond.

Het ongeval gebeurde rond 16.50 uur op de Oude Bredasebaan. "Voor zover we weten ging het om een eenzijdig ongeval, waar geen ander voertuig bij betrokken was", aldus een politiewoordvoerder. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

Veel hulpdiensten kwamen ter plaatse om de gewonden te helpen. Ondanks reanimatie door de hulpverleners overleed het vierjarige kind ter plekke.

De drie andere gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht, aldus de politie.