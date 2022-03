Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is zonder toestemming van de gemeente Westerwolde begonnen aan de bouw van een extra paviljoen op het terrein van de noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Dat bevestigt een woordvoerder aan NU.nl na berichtgeving van RTV Noord. Het COA ziet zich hiertoe gedwongen, omdat de leefomstandigheden van de mensen op de locatie onacceptabel zouden zijn.

De woordvoerder van COA benadrukt dat het niet de bedoeling is dat het extra paviljoen leidt tot de opvang van nog meer mensen op de nu al overvolle locatie. De opzet is dat de personen die nu al in Ter Apel zijn minder slechte leefomstandigheden gaan hebben.

Namens het COA zegt de woordvoerder alle begrip te hebben voor het standpunt van de gemeente Westerwolde, die volgens RTV Noord verbaasd is over de bouw zonder toestemming. "De hygiëne en de leefomstandigheden in Ter Apel staan nu echter zo onder druk dat we niet anders konden."

De COA-woordvoerder weet niet of de gemeente Westerwolde, waar de noodopvang zich bevindt, van tevoren op de hoogte is gesteld van het besluit om te gaan bouwen. "Het was echt een last minute-besluit, een pure noodgreep."

Het COA kampt met een toenemend tekort aan opvangplekken. Hierdoor blijven mensen langer dan de bedoeling op de enige doorstroomlocatie in Ter Apel en komen ze te langzaam terecht op een van de 110 opvanglocaties in Nederland.

Het COA vreest op 1 april een gat van 1.500 plekken te hebben. Het orgaan laat weten de "uitdrukkelijke hoop en verwachting" te hebben dat het veiligheidsberaad namens de 25 veiligheidsregio's meer opvangplekken voor asielzoekers beschikbaar stelt.