VluchtelingenWerk Nederland, het Rode Kruis en UNICEF slaan alarm over het tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen uit andere landen dan Oekraïne. Door het tekort loopt het aantal gestrande vluchtelingen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gigantisch op.

De organisaties waarschuwen er zelfs voor dat Veiligheidsregio Groningen overweegt de deuren te sluiten. Vluchtelingen uit landen als Afghanistan, Syrië en Jemen die bescherming zoeken in Nederland belanden dan op straat.

Met de waarschuwing roepen de organisaties het kabinet, de veiligheidsregio's en de gemeenten ertoe op "dit zwarte scenario van mensen die op straat komen koste was het kost te voorkomen en per direct te zorgen voor opvangplekken".

Gevluchte mensen die naar Nederland komen, moeten zich eerst in het Groningse Ter Apel melden om een asielverzoek in te dienen. Vanuit Ter Apel worden zij verdeeld over asielzoekerscentra door het hele land.

Aantal gestrande vluchtelingen in Ter Apel loopt hard op

Door een tekort aan opvanglocaties stranden echter steeds meer mensen in Ter Apel. Daar worden ze tijdelijk opgevangen in noodtenten naast het aanmeldcentrum. Officieel is daar plaats voor 275 mensen, maar in de afgelopen dagen wachtten hier tot wel 700 vluchtelingen en asielzoekers op een plek in een andere locatie.

"De tenten zijn overvol en mensen slapen soms in stoelen of op de grond, bij gebrek aan een bed", aldus de hulporganisaties.

De huidige situatie is volgens de organisaties onhoudbaar, maar sluiting van het aanmeldcentrum in Ter Apel is geen optie. Daarom doen ze een beroep op de politiek in een ultieme poging sluiting te voorkomen.

"Kinderen, volwassenen, mannen en vrouwen slapen door elkaar in klapperende tenten. Er is geen enkele privacy en de toegang tot medische en psychosociale zorg is zeer beperkt. Het gaat om kwetsbare mensen, vaak op de vlucht voor oorlog of vervolging, die rust nodig hebben om bij te komen van hun lange reis."