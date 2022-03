In de regio rondom luchthaven Schiphol worden in de komende jaren zeker 150.000 woningen gebouwd die niet aan de geluidseisen van wereldgezondheidsorganisatie WHO voor een gezond leven voldoen. Dat blijkt uit een analyse van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

Uit de analyse, die de organisaties in nauwe samenwerking met bewonersorganisaties uitvoerden, blijkt dat 115 nieuwbouwlocaties op "ongezonde plekken" worden gebouwd. Het gaat om bouwplannen waarin woningen 20 tot 40 kilometer van Schiphol gebouwd worden, waardoor er sprake is van geluidsoverlast.

"Gemeenten zijn weliswaar niet verantwoordelijk voor het luchtvaartbeleid, dat is de Rijksoverheid. Maar gemeenten zijn wel verantwoordelijk voor een veilige en gezonde woon- en leefomgeving", aldus Sijas Akkerman, directeur van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.

De onderzoekers baseren zich in hun analyse op geluidsrichtlijnen die door de WHO zijn vastgesteld. Het RIVM bevestigt het belang van deze richtlijn.

De organisaties die de analyse uitvoeren vinden dat de luchthaven moet krimpen om de geluidsoverlast van stijgende en landende vliegtuigen in te perken.