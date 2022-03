Het is een passage die nauwelijks opvalt tussen alle andere woningmarktplannen die minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening twee weken geleden naar de Tweede Kamer stuurde: in elke gemeente moet minstens 30 procent van alle woningen in de categorie ‘sociale huur’ vallen.

Uit berekeningen van Trouw blijkt dat die eis een bijzonder zware opdracht is. Bijna twee derde van de gemeenten haalt die 30 procent niet. 40 procent van de gemeenten heeft zelfs minder dan een kwart sociale huur en bijna een op de zeven gemeenten blijft zelfs onder de 20 procent steken.

Het streefcijfer van 30 procent is vooral ingegeven door zorgen om 'aandachtsgroepen' op de woningmarkt zoals statushouders, arbeidsmigranten, dak- en thuislozen, maar ook ouderen die ooit zorg nodig zullen hebben en studenten. Voor deze specifieke groepen is het vaak extra lastig om een huis te vinden. De minister wil dat "alle gemeenten een fair share van deze huishoudens huisvesten".