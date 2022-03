Ook vandaag wordt het genieten van heerlijk lenteweer. De temperatuur loopt op tot een aangename 12 tot 18 graden. Wel kan er wat meer bewolking dan afgelopen dagen zijn.

De dag begint zonnig, maar in de loop van de ochtend kan het in het noordoosten bewolkt worden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden- tot noordoosten.

In de middag loopt de temperatuur op tot zo'n 12 tot 14 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden. De bewolking neemt toe maar het blijft wel droog.

's Avonds trekt de bewolking naar het zuiden en klaart het vanuit het noorden op. Het koelt af naar 2 tot 5 graden.