De zonnige maand maart wordt komend weekend afgesloten met nog meer zon, maar lokaal zal er ook meer ruimte voor wolkenvelden komen. Het blijft aangenaam lenteweer in het weekend dat de zomertijd ingaat.

Na een op veel plaatsen in het land zonovergoten vrijdag zal zaterdag lokaal meer ruimte ontstaan voor wolken. Met name de noordelijke provincies kunnen daarmee te maken krijgen. 's Ochtends ontstaan er op sommige plaatsen in het land mistbanken.

Het zuiden van het land zal zaterdag nog niet veel met bewolking te maken krijgen. Op zondag kan dit wel het geval zijn, met name in Limburg kan de dag met wolkenvelden van start gaan. Toch zal het op veel plaatsen nog zonnig blijven.

De temperaturen variëren van 14 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. Doordat het in het noorden ook wat kan gaan waaien, zal het daar iets minder aangenaam zijn. In de ochtend en in de nacht kan het flink afkoelen, landinwaarts is nog kans op enkele graden vorst.

Met een relatief zacht weekend voor de boeg komt de zonovergoten maand maart tot een einde. Dit jaar is maart met 211 zonuren al de zonnigste maart ooit, meldt Weer.nl. Het huidige record staat op 208,4 zonuren in 2014, dit jaar kunnen het er wel 248 worden.