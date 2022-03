De politie heeft antitankwapens, scherpschuttersgeweren en tientallen pistolen en automatische wapens aangetroffen in een schuur die midden in een woonwijk in Alphen aan den Rijn stond, meldt het korps vrijdagmiddag.

In totaal gaat het om 22 handvuurwapens, evenveel automatische wapens (waaronder scherpschuttersgeweren) en vier antitankwapens.

De wapens waren verstopt in plastic zakken en sporttassen. Agenten troffen ook tassen vol bijbehorende munitie aan. Sommige wapens waren doorgeladen.

Een deel van de woonwijk werd donderdag urenlang afgesloten voor politieonderzoek, maar is inmiddels weer vrijgegeven. Het verdere onderzoek is gericht is op de "criminele machtsstructuur" achter de wapenopslagplaats, schrijft de politie op de eigen website.