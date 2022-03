De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag in totaal 750.000 euro aan contant geld in beslag genomen bij een eierhandelaar in de provincie Zuid-Holland, meldt het agentschap vrijdag.

Rechercheurs en inspecteurs troffen het geldbedrag aan bij de doorzoeking van een bedrijfspand en een woning. Daarbij werd een hond ingezet die erop getraind is om geld op te sporen.

Op het bedrijf werd naast een hoeveelheid geld ook een grote voorraad lege verpakkingen voor biologische eieren aangetroffen. De verdachte had geen vergunning voor het handelen in biologische eieren.

Ook vonden de rechercheurs en inspecteurs een grote hoeveelheid ongestempelde eieren en een stempelmachine. Mogelijk voorzag de verdachte daarmee eieren van valse stempels.

Het stempel op een ei geeft aan van welke pluimveehouderij het is. Op last van de NVWA mogen 110.000 eieren niet meer verkocht worden voor menselijke consumptie, omdat niet te achterhalen is waar ze vandaan komen.

De handelaar werd al eerder veroordeeld voor frauderen met de herkomst van eieren. Het Openbaar Ministerie doet nog strafrechtelijk onderzoek.