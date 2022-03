Gemeenten in Nederland worstelen volgens de Volkskrant met het inschrijven van Oekraïense vluchtelingen. Bij sommige gemeenten duurt het een dag om een burgerservicenummer (BSN) te krijgen, andere doen er weken over, blijkt vrijdag uit een rondgang van de krant.

Een BSN is noodzakelijk om te kunnen werken. Ook is het nodig om een bankrekening te kunnen openen of zorg te krijgen.

In Haarlem kunnen Oekraïners pas na meer dan een maand terecht. Dat komt door hoog ziekteverzuim en een tekort aan ambtenaren die bevoegd zijn om burgers te registreren, meldt een woordvoerder van de gemeente aan de krant.

In Amsterdam duurt het "enkele weken" voordat Oekraïense vluchtelingen hun BSN hebben. In Utrecht verloopt het inschrijven ook moeizaam. Daarom zijn er vanaf volgende week twee extra inschrijfochtenden voor vluchtelingen.

Onder meer Almere, Heerenveen en Leidschendam-Voorburg zeggen binnen een week een BSN-nummer te regelen voor Oekraïense vluchtelingen. Tilburg probeert Oekraïners binnen één dag na aankomst in te schrijven.

Gemeenten lopen tegen vertaalproblemen aan

Gemeenten lopen tegen onder meer vertaalproblemen aan, bijvoorbeeld doordat documenten in het cyrillisch schrift zijn opgesteld, zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken tegen de Volkskrant.

Het kabinet wil dat Oekraïense vluchtelingen snel kunnen werken en stelt hen daarom vanaf april vrij van de tewerkstellingsvergunning. Deze werkvergunning moet worden aangevraagd door een werkgever op het moment dat hij iemand van buiten de Europees Economische Ruimte (ERR) in dienst wil nemen. Zonder burgerservicenummer zitten ze echter alsnog thuis.